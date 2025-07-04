İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele 3. gününe girdi. Ödemiş'teki yangında 81 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti. 3 mahallede çok sayıda ev, ahır ve ağıl kullanılamaz hale geldi, bahçeler de zarar gördü. Vatandaşların araçlarını, eşyalarını, hayvanlarını alarak alevlerden kaçtığı anlar görüntülendi.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları gece de devam etti.
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Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.
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Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.
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Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.
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