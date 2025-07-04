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İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi

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İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele 3. gününe girdi. Ödemiş'teki yangında 81 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti. 3 mahallede çok sayıda ev, ahır ve ağıl kullanılamaz hale geldi, bahçeler de zarar gördü. Vatandaşların araçlarını, eşyalarını, hayvanlarını alarak alevlerden kaçtığı anlar görüntülendi.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi - Resim: 1

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları gece de devam etti.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi - Resim: 2

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi - Resim: 3

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3. gününde: Alevlerden kaçış görüntülendi - Resim: 4

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

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