Murat Çalık ameliyata alındı

Mansur Yavaş, Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Murat Çalık'ın ameliyata alındığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaştı.

Yavaş, Çalık'ın ameliyata alındığını belirterek "Geçmişte iki kez ağır hastalıkla mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum. Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" dedi.