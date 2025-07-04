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Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak, panik yapmayın

Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak, panik yapmayın

Kocaeli'de bugün kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Valilik, 60 saniye boyunca sürecek test sırasında, vatandaşların yüksek siren sesi nedeniyle endişeye kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kocaeli'de bugün kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Valilik, 60 saniye boyunca sürecek test sırasında, vatandaşların yüksek siren sesi nedeniyle endişeye kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliği bugün saat 15'te sirenlerin 60 saniye boyunca çalacağını duyurdu ve halkın panik yapmaması konusunda uyardı.

Kocaeli'de neden siren çalacak? 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor.

Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor. Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor.

O testlerden biri bugün Kocaeli'de gerçekleşecek. İl genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak.

'Panik yapmayın' 

Test esnasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." anonsuyla birlikte sirenler çalacak.
Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak ikaz ve alarm sisteminin testi sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

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