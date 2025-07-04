Acun Ilıcalı'yı sarsan karar! Hull City harekete geçti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kulübüne gelen transfer yasağı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulüp yöneticileri, yasağın gelmesine neden olan konuyla ilgili tüm ayrıntıları İngiltere Futbol Federasyonu ile paylaşacağını açıkladı.

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İngiltere Championship ekibi Hull City, finansal nedenlerden dolayı büyük bir problemle karşı karşıya kaldı.

Telegraph'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından üç dönem transfer yasağıyla baş başa bırakıldı.

Haberin devamında Hull City'e transfer yasağı gelmesinin nedeni olarak 1 milyon sterlinlik gecikmiş ödeme gösterilirken, birçok mali kriz yaşayn kulübe farklı yaptırımların da gelebileceği aktarıldı.

Ayrıca İngiliz basınında çıkan haberlerde Hull City cephesinin transfer yasağına itiraz edeceği kaydedildi.

KULÜP, HAREKETE GEÇTİ

Kulüp yöneticilerinin yasağın gelmesine neden olan konuyla ilgili tüm ayrıntıları İngiltere Futbol Federasyonu ile paylaşacağı ve federasyonun bu hareket sonrası gerekli değerlendirmeleri yaparak cezayı geri çekeceğini düşündüğü ifade edildi.

ILICALI, "İDDİALIYIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söylemişti.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." diye konuşmuştu.