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İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı

İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre güneyindeki Yafur bölgesine hava indirme operasyonu düzenledi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait helikopterler, saat 03.00 sıralarında Yafur bölgesinde hava indirme operasyonu gerçekleştirdi.

Suriye'deki Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait 3 helikopter, daha önce İranlı grupların Yafur'da kullandığı üsse iniş yapıp daha sonra ayrıldı.

İsrail askeri güçleri, Suriye'nin batısındaki Lübnan sınırında yer alan Rakle bölgesine de ilk kez girerek operasyon düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın Saysun köyüne 6 askeri araçla girerek devriye yaptı.

Operasyonun ardından İsrail güçleri, bölgeden geri çekildi.

İsrail, daha önce de Suriye'nin farklı bölgelerinde benzer hava indirme operasyonları düzenlemişti.

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