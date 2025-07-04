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Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu

Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu

Hollanda ekibi Feyenoord, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Diarra İstanbulspor tarihinin en pahalı satışı oldu.

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Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hollanda devi, İstanbulspor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki futbolcu böylece İstanbulspor tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu alandaki bir önceki rekor 2.5 milyon euro ile Zeki Çelik'e aitti. İstanbul ekibi, milli futbolcuyu Lille'e göndermişti.

Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu - Resim: 0

Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi futbolcu oldu

Profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Diarra, üniversite eğitimi için Mali'den İstanbul'a geldi. Diarra, İstanbul'da eğitim görürken 2024 yılının başında Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Takımda süre alamayan Malili futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katıldı.

Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu - Resim: 1

Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın dikkatini çeken Diarra, İstanbulspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Diarra, geride kalan sezonda sarı-siyahlı ekiple çıktığı 37 resmi maçta 16 gol kaydetti.

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