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İletişim Başkanı Altun'dan Nihat Genç için taziye mesajı!

İletişim Başkanı Altun'dan Nihat Genç için taziye mesajı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiasına başsağlığı diledi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, akciğer kanseri tedavi sürecinde hayatını kaybeden gazeteci Nihat Genç için taziye mesajı yayımladı.

Son dakika! Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

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