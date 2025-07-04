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Nihat Genç aslen nereli eşi ve çocukları kimdir Bugün ölüm haberi geldi

Nihat Genç aslen nereli eşi ve çocukları kimdir Bugün ölüm haberi geldi

Kanser tedavisi gören Nihat Genç hayata veda etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere bir çok kişi mesaj yayınladı. Nihat Genç öldüğünde arkasından konuşacaklar için "Öyle bir şey olursa o şerefsiz piçlere ‘yaşarken neden konuşmadın, götün mü yemedi’ deyin demişti. Aslen Trabzonlu olan Nihat Genç, evli ve bir çocuk babasıydı. Nihat Genç eşi ve çocuğunu medyadan hep uzak tuttuğu için hakkında açık bilgi bulunmuyor.

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Akciğer kanseri sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Nihat Genç'ten geçtiğimiz günlerde 'entübe' edildiği haberi gelmişti. Bugün ise Nihat Genç'ten üzücü haber ulaştı. Gazeteci yazar Nihat Genç yaşama veda etti. Nihat Genç'in kanalı ve medya sitesi Veryansın TV'nin Yöneticisi Erdem Atay, ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

-Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu.

Mansur Yavaş'tan taziye
Nihat Genç'in ölüm haberini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X hesabından şunları yazdı:
-Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ben gidince arkamdan konuşacaklara... 
Nihat Genç, ölümü durumunda Erdem Atay'a vasiyetini söylemişti. Arkasından konuşacaklar olacağını belirten Nihat Genç, Erdem Atay'a şunu vasiyet etmişti: 

-Nihat Ağabey, son konuşmamızda şunu söyledi: “Ben gidersem arkamdan iftira atanlar olacaktır. Öyle bir şey olursa o şerefsiz piçlere ‘yaşarken neden konuşmadın, götün mü yemedi’ de Erdem” dedi.

Nihat Genç evli mi eşi ve çocukları kimdir? 

nihat genç

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Evli olan Nihat Genç eşini ve. çocuğunu hep medyadan uzak tuttu. Ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Nihat Genç, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.

nihat gençGazetelerde köşe yazarlığı da yapan Nihat Genç, Sky Türk ekranlarında Serdar Akinan'la birlikte sunduğu "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" programıyla tanındı. Sivri diliyle bilinin Nihat Genç bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

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