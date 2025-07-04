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Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve David Jurasek ile Tammy Abraham'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusu Ciro Immobile ile vedalaştı.

Beşiktaş, İtalyan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Ciro Immobile’ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

"TAZMİNAT ÖDENECEKTİR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.

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