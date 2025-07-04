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Türk askerinden Kosova'daki işitme ve konuşma engelliler okuluna destek

Türk askerinden Kosova'daki işitme ve konuşma engelliler okuluna destek

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunun mutfak ve yemekhanesi yenilendi.

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Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin esasını, Kosova'nın bağımsız, egemen ve kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olarak ilelebet yaşamasına destek vermenin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kosova'yı desteklemeye devam edeceğini belirten Angılı, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Kosova'nın son derece büyük bir potansiyeli ve bu potansiyele dayanarak gelecekte çok daha iyiye gitmesine yol açabilecek imkanları olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye ile Kosova arasında var olan dostluğa katkı sunmayı sürdürdüklerini dile getiren Piyade Albay Elitaş ise Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova'da özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya, eğitimlerine destek sunmaya ve geleceğe umutla bakan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Damka da Türk askerinin Kosova'nın güvenliğine sunduğu katkıların yanında kalkınma ve geleceğe doğru adımlarla ilerlemesi yönünde çeşitli destekler sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler mutfak ve yemekhaneyi inceledi.

Sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunun mutfak ve yemekhanesi yenilenerek gerekli ekipmanlarla donatıldı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

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