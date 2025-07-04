BIST 10.233
DOLAR 39,84
EURO 46,98
ALTIN 4.272,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amca, yenge ve dedesini yaralayan gencin yargılanmasına başlandı. 17 yaşındaki şüpheli savunmasında "Önce annemi sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu." dedi.

Abone ol

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlarından tutuklu yargılanan sanık A.Ç. (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç. ile taraf avukatı da hazır bulundu.

Sanık, savunmasında yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

"O anlık sinirle oldu"

Ailesinin altınlarını alarak onlardan izinsiz sattığı için aralarında sorun yaşandığını aktaran A.Ç, "Olayın yaşandığı gün anne ve babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Bende olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu." ifadelerini kullandı.

Psikolojik sorunları olduğunu ve bunu ailesine ilettiğini ileri süren sanık, ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu.

Bilgisayardan bu aramaları yapmış!

Bilgisayarından fare zehri, bıçak ve tabancayla ilgili yaptığı aramaların ailesiyle ilgili olmadığını iddia eden A.Ç, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu." şeklinde konuştu.

Sanığın amcası G.Ç. de olay günü sesleri duyduktan sonra abisinin bulunduğu daireye çıktıklarını, ancak içeri girmediklerini anlattı.

G.Ç, abisinin evinin yedek anahtarını alıp içeri girdikten sonra yeğeni A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü belirterek, “Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaraladı ve eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra baygınlık geçirdim. Kendisinden şikayetçiyim.” dedi.

Yenge F.Ç. ve dede C.Ç'de A.Ç'nin kendilerini bıçakla yaraladığını ve kendisinden şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın anneannesi R.K'nin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı
ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı
Eskişehir'de yangın çıktı! Alevler yükseliyor
Eskişehir'de yangın çıktı! Alevler yükseliyor
İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor
İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor
Konya'da 17 yıllık eşini öldüren Şerife'ye verilecek cezada 'indirim' istendi
Konya'da 17 yıllık eşini öldüren Şerife'ye verilecek cezada 'indirim' istendi
30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım için 9 hekimden rapor
30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım için 9 hekimden rapor
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu
Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu
Opel temmuz kampanyasında gaza bastı faizsiz kredi ve nakit indirim fırsatı
Opel temmuz kampanyasında gaza bastı faizsiz kredi ve nakit indirim fırsatı
Bright Osayi-Samuel'in transferi resmen açıklandı işte yeni takımı
Bright Osayi-Samuel'in transferi resmen açıklandı işte yeni takımı
TCMB Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
TCMB Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois kararı
Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois kararı
İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı
İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı