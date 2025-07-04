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Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü'nde seçim tarihi resmen netleşti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekiminin ardından maç programının belli olması üzerine genel kurul zamanını kesinleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

TARİH BELİRLENDİ

Seçim tarihiyle ilgili resmi siteden açıklamalarda bulunan Koç, şunları dedi:

18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur.

Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk.

Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız.

Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.

Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir.

Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz.

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz.

Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum.

Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir.

Ali Y. KOÇ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı

ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim bulunuyor.

Mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran.

Seçim tarihine kadar yeni isimler dahil olabilir.

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