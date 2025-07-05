Saint-Maximin'in doping açıklamasına Fenerbahçe'den yanıt

Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına yaptığı açıklamada kendisine doping yapılmak istendiğini öne sürdü; "hastalandığımda neredeyse doping sayılabilecek bir tedavi uygulanacaktı" ifadelerini kullandı. Maximin'in, kulüp çevresinden gelen baskılar ve tehditlerle karşılaştığını söylemesi üzerine Fenerbahçe Kulübü, bu iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

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Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

''BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR''

Saint-Maximin yaptığı açıklamada, ''Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.'' dedi.

''TEHDİT EDİYORLAR''

Sözlerine devam eden Maximin, ''İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.'' sözlerini sarf etti.

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Programda öne sürdüğü iddia ile ilgili yeni bir açıklama yapan Maximin, "Twitter'da işlerin çığrından çıktığını görüyorum, ne dediğimi açıklayayım. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalandığımda, neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yapacaktı gerçekten bilmiyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in açıklamalarına yönelik tüm hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."