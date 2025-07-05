O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Adıyaman Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 1 Temmuz'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'na dayandırılan kararla birlikte, ormanlık alanlarda ateşli piknik, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin kullanımı yasaklanırken, bazı mesire alanlarında ateşsiz piknik ve yürüyüşe izin verilecek.

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Adıyaman'da, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Temmuz itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, yasağın 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.

Yasağa göre, ormanlık alanlarda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik faaliyetleri ile dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin kullanılması ve her türlü ateş yakılması kesin olarak yasaklandı.

Belirli mesire alanlarında ateşsiz pikniğe izin

Açıklamada, Adıyaman ili sınırlarında yer alan Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak, Budaklı, Beypınarı ve Karadağ mesire alanlarında ise ateşsiz piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerine izin verileceği kaydedildi.

Uygulamanın orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara hassasiyetle uymaları istendi.