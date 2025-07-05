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İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay tahliye oldu

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay tahliye oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, 27 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Ziya Gökmen Togay, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savcılığa ek ifade verdi.

Togay, verdiği ek ifadenin ardından tahliye edildi.

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