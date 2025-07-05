Hamas yeşil ışık yaktı! Gözler o tarihe çevrildi: "Trump ateşkesi duyuracak"

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.

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İsrail ile Hamas arasında yapılması beklenen ateşkesle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakan'ı Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Arabulucuların son önerisine yönelik iç istişareler tamamlandı. Hamas, olumlu yanıtını arabuluculara iletti ve bu çerçeveyi hayata geçirecek mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazır" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan açıklama bekleniyor

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın da "Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini" aktardı.

Hamas'ın teklife "evet" diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi.

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 268 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 625 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 710 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 584 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 714'e, yaralıların sayısı da 4 bin 837'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.