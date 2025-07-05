CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böcek hakkındaki dosyanın Antalya'da yürütüldüğü öğrenildi.

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CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı. İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturmada üç belediye başkanı gözaltına alındı.

İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Bu sabah Antalya'da da yeni bir operasyon başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'DAKİ SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Öte yandan gazeteci Gürkan Hacır, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli bilgiler aktardı. Hacır, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada "İstanbul soruşturmasından tutuklu iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun verdiği etkin pişmanlık ifadesinden dolayı başlatıldı. Yadoğlu otobüs bakım ihalelerine giren bir iş insanı. İstanbul’da İETT dosyasında da adı geçiyordu. Bu arada soruşturmada gözaltına alınan bir diğer isim ise iş insanı Hayrettin Mermer. İş insanı Mermer, Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi’nin Kurucular Kurulu üyesi olarak bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak" ve "yönetmek", "rüşvet vermek" suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e ödeme yapmaları için yönlendirdiği iddiaları üzerine Zeydan Karalar ve Özcan Zenger gözaltına alındı.

HAKSIZ MADDİ MENFAAT

Soruşturmanın devamında ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği ve Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kayhan gözaltına alındı.

Belediyelerde arama yapılıyor.

İSTANBUL'A GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de "suçtan elde edilen geliri aklama" suçundan gözaltına alındı.

AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.