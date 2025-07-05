Rüşvet görüntüleri sonrası Enver Aysever'den tepki: Seni oraya getirenin de senin de....

Gazeteci Enver Aysever, CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü görüntüleriyle ilgili "Rüşvet alan şerefsiz milyonlarca insanın direncine ihanet ettin! Seni oraya getirenin de senin de...." ifadelerini kullandı.

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve bazı belediye yetkilileri hakkında 4 aylık teknik-fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. İnşaat ruhsatı karşılığında rüşvet alındığı, paravan şirketler aracılığıyla sahte faturalarla yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken, baklava kutusunda avro dolu rüşvet paralarının yakalanması dikkat çekmişti.

Operasyon kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet alırken görüntülenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

CHP'ye yakın gazetecilerden Enver Aysever, X platformundan hem belediye yönetimini, hem de mevcut CHP genel merkezini sert sözlerle eleştirdi.

Aysever, "Rüşvet alan şerefsiz milyonlarca insanın direncine ihanet ettin! Seni oraya getirenin de senin de....." ifadelerine yer verdi.