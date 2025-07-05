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Büyük heyecanla başlamıştı ama... Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı çıktı...

Büyük heyecanla başlamıştı ama... Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı çıktı...

NOW'ın yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda, yaz sezonu için hiç de fena olmayan reytingler alsa da kanal, düşük reytingleri sebep göstererek erken final kararı aldı. Çift Kişilik Oda'nın final yapacak olmasına haliyle X üzerinden tepkiler gecikmedi.

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2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda, 3-4 bandında aldığı reytinglerle yaz sezonuna göre iyi bir performans sergiliyordu.

SEZON BAŞINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYORDU

Seyircinin televizyona ilgisinin azaldığı bu dönemde gayet makul reytingler alan Çift Kişilik Oda dizisinin en azından eylül ayına kadar devam etmesine kesin gözüyle bakılırken beklenmedik bir durum yaşandı. NOW, düşük reytingleri gerekçe göstererek Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümde final yapmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu kararın ardından haliyle sosyal medyada dizinin izleyicileri ayaklandı. Gelen tepkileri sizler için derledik.

"Yaz için bu oranlar gayet yi değil mi? Ne bekliyorlardı 8'mi?"

"Dizi çok güzeldi neden ya neden?"

"Yarabbi izlesenize şu diziyi! Bıcır bıcır yaz dizisi işte"

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