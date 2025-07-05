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Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı gündem oldu! "Halk bıktı ya" dedi sonra da sessizliğe gömüldü

Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı gündem oldu! "Halk bıktı ya" dedi sonra da sessizliğe gömüldü

Muhalif sanatçı Berna Laçin, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla ilgili 'halk bıktı ya' yorumunu yaptı. Bu yorumu sosyal medyada gündem olan Berna Laçin, baklava kutusundan avroların çıktığı görüntülerle ilgili sessiz kaldı.

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Yolsuzluk haberiyle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu haber alan çalışan yakını ve CHP ilçe örgütü yöneticilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup belediye binası önüne geldi.

Halk TV haberi yaklaşık 250 bin nüfusa sahip Manavgat’ta "Operasyonun ardından Manavgatlılar belediye vinası önüne akın etti" şeklinde servis etti.

Berna Laçin: Halk bıktı ya

Türk polisine tacizci iftirası atıp sildiği paylaşımı hala hafızalarda tazeliğini koruyan ve bu iftirası da yanında kar kalmış gözüken CHP yandaşı Berna Laçin de Halk TV'nin paylaşımını "Halk bıktı ya" yorumuyla paylaştı.

Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı gündem oldu! "Halk bıktı ya" dedi sonra da sessizliğe gömüldü - Resim: 0

Berna Laçin'in paylaşımından bir süre sonra, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Polis, makam odasındaki baklava kutusunun içerisinde 110 bin avro ele geçirdi. Berna Laçin o görüntülerle ilgili sessiz kaldı.

"Halk neyden bıktı, yolsuzluktan mı?"

Laçin'in paylaşımı sosyal medyada alay konusu olurken "Halk neyden bıktı, yolsuzluktan mı, operasyonlardan mı, tam anlaşılmamış. Halk yolsuzluktan bıktı gibi de anlaşılabilir. Düzelt Berna" gibi yorumlar yapıldı.

Zeki Bahçe: Harbiden halk bıktı Berna

Yazar Zeki Bahçe de Laçin'e yanıt verdi. Bahçe, "Berna Laçin 'Halk bıktı ya.' demiş. Harbiden halk bıktı Berna, Para kulesi görmekten, baklava kutusunda avro görmekten, milleti soyup soğana çeviren hırsızlardan bıktı valla." ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı gündem oldu! "Halk bıktı ya" dedi sonra da sessizliğe gömüldü - Resim: 1

Berna Laçin'in Türk polisine iftira attığı paylaşımı şu şekildeydi:

Berna Laçin'in yolsuzluk paylaşımı gündem oldu! "Halk bıktı ya" dedi sonra da sessizliğe gömüldü - Resim: 2

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