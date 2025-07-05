Yurt geneli hava durumu raporu geldi! İşte il il beklenen sıcaklıklar...
Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 29, Edirne’de 35, Bursa’da 32, Kocaeli’de 28 derece ölçülüyor. Bölgenin Pazar gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli sağanak yağış beklenen Ordu ve Giresun’a turuncu kodlu uyarı yayınladı.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, bugün batıdan başlayarak belirgin şekilde artacak.
Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.
'Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın' uyarısı
Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı.