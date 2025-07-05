İzmir Ödemiş'teki yangında orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu

İzmir Ödemiş'teki orman yangınında şehit sayısı 2'ye yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ödemiş'teki yangınla mücadele ederken yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin'in şehit olduğunu bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İzmir Ödemiş'teki yangında "Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçisi Ragıp Şahin'in şehit olduğunu duyuran Yumaklı, "'Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Ödemiş'te 3 can kaybı

Aynı yangında, daha önce de Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak görev yapan İbrahim Demir hayatını kaybetmişti. Demir’in cenazesi dün memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde toprağa verilmişti.

Ödemiş yangınında 81 yaşındaki yatalak kişi de hayatını kaybetmişti. Ragıp Şahin’in vefatıyla birlikte, Ödemiş'teki orman yangını üç cana mal oldu.