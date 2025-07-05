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Mansur Yavaş'tan CHP'li 3 belediye yönelik yolsuzluk operasyonlarına tepki

Mansur Yavaş'tan CHP'li 3 belediye yönelik yolsuzluk operasyonlarına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sabah CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yeni yolsuzluk operasyonuyla ilgili "Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sabah Adana Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi'ni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yavaş, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."

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