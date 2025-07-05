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Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı

Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı orman yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'dakinin ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanın kahramanlarının ülkedeki yangınlara yönelik etkin ve kararlı mücadelesinin devam ettiğini belirten Yumaklı, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen 'Yeşil Vatan' savunmamıza canla başla devam ediyoruz."

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