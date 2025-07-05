Sahnede bir anda yere yığılan Bayhan'ın sağlık durumu ne?

Açık hava konserlerine devam eden şarkıcı Bayhan sevenlerinikorkuttu. Bir anda yere düşen Bayhan konserine ara vermeden şarkılarını söylemeye devam etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde konser gerçekleşti. Festivalde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan ise talihsiz anlar yaşadı.

AYAĞI TAKILDI

Bayhan, şarkı söylerken sahnede ayağı bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştü. O anlar kameraya yansıdı.

PANİK YAŞANDI?

Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı.

ŞARKILARINI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.