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Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...

Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...

Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Bahar dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu. Şaşırtan ve ilgi ile takip edilen finalinin ardından yeni sezon kadrosuna dair gelen işte o müjde açıklama...

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Yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Öyle ki hayranları dizi setine gelip bizzat başrol oyuncularını görmek isterken sosyal medyada fenomen hesapları oluşturdu.

Bahar Dizisinde Kadro Değişiyor!

Eylül ayında yeni sezonla yeniden ekranlara gelecek olan Bahar dizisinin yeni kadrosu şekillenmeye başlıyor. Başrolde yer alan Mehmet Yıldız Ak’ın kadrodan ayrılması ile birlikte onun yerine hangi oyuncu diziye dahil olacak? sorusu gündemdeydi. Sonunda beklenen soru yanıt buldu.

Televizyonda görmekten hoşlandığımız bir döneme ışık tutan popüler yapım Kızıl Goncalarda oyunculuk yapan isim yeni sezonda Bahar'ın başrolünde yer alacak Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberin ayrıntıları duyanları şaşırttı.

Yeni Başrol Bakın Kim Çıktı?

Yeni sezonda yeni olayların yer alacağı dizide yeni başrolün küçüğüm olacağı merak ediliyordu. 3. sezona doğru Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak diziye veda etti. Onun yerine gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterine can veren Mert Turak gelecek. 

Bahar dizisinin 3. sezonunda başrol oyuncusu olarak Mert Turak yer alacak. Yeni sezon senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı yazacak.

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