İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedeler, tahliye kararının mahkemece durdurulmasına rağmen evlerindeki elektrik ve sularının kesildiğini savunarak tepki gösterdi.

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Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ya da ağır hasar gören binalarda kiracı olarak oturan depremzedelere Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Uzundere konutları olarak bilinen belediyeye ait bazı daireler, geçici süreyle tahsis edildi.

Oturdukları binanın önünde bir araya gelen depremzedeler adına açıklama yapan avukat Melahat Özge Oğuz, İzmir depreminin ardından evleri hasar gören ailelerin dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Uzundere'deki konutlarına yerleştirildiğini hatırlattı.

Ancak bu süreçten sonra 6 ayda bir tahliye yazılarının gelmeye başladığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Bir şekilde sesimizi duyuralım çabalarıyla ertelene ertelene bugüne geldi. Ancak bundan 10 gün önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gelen yazı ile 9 ailemizin tahliyesini istediler. Tahliye evrakları geldikten sonra İzmir 6. İdare Mahkemesine davamızı açtık ve yürütmeyi durdurma kararı aldık. Normal şartlarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin göndermiş olduğu yazıda 4 Temmuz diyordu. Ancak idare mahkemesinden aldığımız kararla bu işlem durdu. Ama bugün biz hukuku yaşamıyoruz. Çünkü bugün 9 ailenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen elektrik ve suyu kesildi."

Oğuz, depremzede vatandaşların kesilen su ve elektrikler nedeniyle çok zor durumda kaldığını vurguladı.

Depremzede Günay Boylu ise 30 Ekim depreminin ardından yüzlerinin bir türlü gülmediğini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösteren Boylu, "Belediye bize her tebligat gönderdiğinde bize 'işgalci' diyor biz işgalci değiliz. Bizler depremzedeyiz. Buradaki kimse isteyerek burada güle oynaya kalmıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tunç Soyer buraya depremzedeleri yerleştirdi. Biz burada zaman içinde şov malzemesi olarak kullanıldık. Her sene aynı terane 'çıkın artık süreniz doldu' diyorlar. Bugün bir baktık, elektriklerimiz ve sularım kesilmiş. Biz burada elektrik ve suyumuzu ödeyelim diye teklifte bulunduk. Hatta kira da ödeyelim dedik. Yürütmeyi durduruyoruz. Karar belediyeye tebliğ edilmesine rağmen bir bakıyoruz, elektrik ve suyumuz kesiliyor." dedi.

Boylu, evlerinin tamamlanmasının ardından konutlardan çıkacaklarını dile getirdi.

Metin Durur da yaşananların insanlık dışı olduğunu, mahkemeye rağmen zor durumda bırakıldıklarını anlattı.