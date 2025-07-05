Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

Siyaset bilimci Prof. Ufuk Uras, Manavgat Belediyesi'nde yaşanan baklava kutulu rüşvet skandalının ardından CHP'nin sloganına gönderme yaptı. Uras, "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadesini kullandı.

Abone ol

Manavgat Belediyesi’nde yaşanan belgeli rüşvet skandalı sonrası siyaset bilimci Prof. Ufuk Uras'tan manidar bir CHP paylaşımı geldi.

Son yıllarda CHP'nin sloganı haline gelen "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sözlerine nükteli bir gönderme yapan Uras, "Bir baklavamız vardı, onu da ne hale getirdiler! Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" şeklinde paylaşım yaptı.

CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin avroyu baklava kutusunda alırken suçüstü yakalanmış, polisin gizli kamerası her saniyeyi kaydetmişti.