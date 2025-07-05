BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  GÜNCEL

Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

Siyaset bilimci Prof. Ufuk Uras, Manavgat Belediyesi'nde yaşanan baklava kutulu rüşvet skandalının ardından CHP'nin sloganına gönderme yaptı. Uras, "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadesini kullandı.

Abone ol

Manavgat Belediyesi’nde yaşanan belgeli rüşvet skandalı sonrası siyaset bilimci Prof. Ufuk Uras'tan manidar bir CHP paylaşımı geldi.

Son yıllarda CHP'nin sloganı haline gelen "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sözlerine nükteli bir gönderme yapan Uras, "Bir baklavamız vardı, onu da ne hale getirdiler! Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" şeklinde paylaşım yaptı.

Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" - Resim: 0

CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin avroyu baklava kutusunda alırken suçüstü yakalanmış, polisin gizli kamerası her saniyeyi kaydetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yurt geneli hava durumu raporu geldi! İşte il il beklenen sıcaklıklar...
Foto Galeri Yurt geneli hava durumu raporu geldi! İşte il il beklenen sıcaklıklar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması: Her yerden çok pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması: Her yerden çok pis kokular geliyor
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı
Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı
Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler
Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler
Sahnede bir anda yere yığılan Bayhan'ın sağlık durumu ne?
Sahnede bir anda yere yığılan Bayhan'ın sağlık durumu ne?
Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...
Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...
CHP'ye bir şok daha! Aslı Baykal paylaştı: Bu haber nedir mesela
CHP'ye bir şok daha! Aslı Baykal paylaştı: Bu haber nedir mesela
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu! Orman yangınlarında son durum..
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu! Orman yangınlarında son durum..
Mersin'de sıfır panelvan satın aldı ertesi günü hayatının şokunu yaşadı
Mersin'de sıfır panelvan satın aldı ertesi günü hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'nin 1 numaralı ölüm nedeni kanser değil, kalp
Türkiye'nin 1 numaralı ölüm nedeni kanser değil, kalp
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Mansur Yavaş'tan CHP'li 3 belediye yönelik yolsuzluk operasyonlarına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'li 3 belediye yönelik yolsuzluk operasyonlarına tepki