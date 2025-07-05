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HABER /  POLİTİKA

CHP'de yeni soruşturmalar sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topladı

CHP'de yeni soruşturmalar sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topladı

CHP'li 3 büyükşehir belediyesine bu sabah yapılan operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü toplama kararı aldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil olarak toplama kararı aldı.
Özgür Özel’in başkanlık edeceği MYK toplantısı saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Toplantının gündeminde gözaltı süreçleri, partiye yönelik yargı baskısı iddiaları ve atılacak adımların değerlendirilmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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