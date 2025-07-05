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Aynı filmde oynamışlardı! Rol arkadaşını kaybeden Tamer Karadağlı'dan duygusal veda

Aynı filmde oynamışlardı! Rol arkadaşını kaybeden Tamer Karadağlı'dan duygusal veda

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı rol arkadaşına veda etti. Sevilen oyuncu Tamer Karadağlı'dan arkadaşı için duygulandıran bir veda mesajı geldi...

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Tamer Karadağlı hayatını kaybeden rol arkadaşı ABD'li aktör Michael Madsen'e duygusal bir mesajla veda etti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ünlü Hollywood aktörü Michael Madsen önceki gün Kaliforniya, Malibu'daki evinde ölü bulunmuştu. Yetkililer Ünlü oyuncunun ölümünde kalp krizi şüphesi üzerinde duruyordu.

ROL ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Bir dönem Madsen ile beraber kamera karşısına geçen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı da, rol arkadaşı için bir taziye mesajı yayınladı. 

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