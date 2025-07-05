Lüks aracı pert olmuştu! İbrahim Çelikkol'dan valeyi kollayan hareket...

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol gittiği bir restoranda valenin hatası nedeniyle lüks aracı perte çıkmıştı. Ünlü oyuncunun valeyi zor durumda bırakmamak için verdiği talimat gündem oldu.

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Oynadığı dizilerde oyunculuk performansıyla büyük bir beğeni toplayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde Etiler'de gittiği lüks bir restoranda talihsiz bir kaza yaşadı. Çelikkol otomobilini valeye verirken yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Vale, Çelikkol'un milyonluk aracını duvara çarptı. Otomobili alan valenin yaptığı kazayla araç kullanılamaz hale gelmişti.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Arabadaki hasarı görünce sakinliğini koruyan Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenilmişti. Vale de, "İyiyim" diyerek oyuncuyu rahatlattı.

VERDİĞİ TALİMAT GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayın ardından oyuncunun, aracın perte çıkmasına rağmen hemen devreye girdiği ve çalışan kişinin mağdur olmaması için işletmeye özel bir talimat verdiği de öğrenildi.

ÜCRET ALINMAMASI İÇİN RİCADA BULUNMUŞ

Valeden hiçbir ücret alınmaması ricasında bulunan oyuncunun valeye “Merak etme, ücret talep edilirse ben ödeyeceğim” dediği ortaya çıktı.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTTİ

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un valeye gösterdiği hoşgörülü yaklaşım, sosyal medyada takdirle karşılandı.