BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  EKONOMİ

Albaraka Türk, çevre dostu finansman ürünleriyle sürdürülebilirliği destekliyor

Albaraka Türk, çevre dostu finansman ürünleriyle sürdürülebilirliği destekliyor

Albaraka Türk, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen yeni finansman ürünleriyle sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkıda bulunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik geliştirilen yeni finansman ürünleri, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımını kapsayan geniş bir yelpazede destek sunuyor.

Bireysel müşteriler için Gri Su Geri Kazanım Sistemleri, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), merkezi ısıtma ve yalıtım sistemleri, doğalgaz dönüşümü ve çevre dostu taşıt finansmanları gibi ürünler sunan banka, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kurumsal müşterilere yönelik olarak ise Çatı GES Kredileri, Yenilenebilir Enerji Kaynak Kredileri ve Yeşil Taşıt Finansmanı gibi seçenekler sunuluyor. Bu çözümlerle işletmelerin çevre odaklı yatırımlarına destek verilerek daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yalnızca ürün bazında değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun raporlamalarla da destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, bankacılık faaliyetlerini yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel etkileriyle birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik stratejilerini bu merkezde geliştirdiklerini belirten Emeç, "'Gelecek Bize Bağlı' vizyonu altında birleştirdiğimiz bu strateji doğrultusunda hem müşterilerimizi finansal açıdan destekleyecek hem de gezegenimizi koruyacak çözümler sunuyoruz. Albaraka Türk olarak, bu sorumlu bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir finansman alanında da öncü olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenledi
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenledi
CHP'de yeni soruşturmalar sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topladı
CHP'de yeni soruşturmalar sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topladı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı yakalandı...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı yakalandı...
Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"
Ufuk Uras'tan CHP'nin sloganına gönderme: "Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması: Her yerden çok pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması: Her yerden çok pis kokular geliyor
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı
Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı
Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler
Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler
Sahnede bir anda yere yığılan Bayhan'ın sağlık durumu ne?
Sahnede bir anda yere yığılan Bayhan'ın sağlık durumu ne?
Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...
Bahar dizisi kadrosu yenileniyor! Mert Durak dahil oluyor...
CHP'ye bir şok daha! Aslı Baykal paylaştı: Bu haber nedir mesela
CHP'ye bir şok daha! Aslı Baykal paylaştı: Bu haber nedir mesela
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu! Orman yangınlarında son durum..
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman işçisi Ragıp Şahin şehit oldu! Orman yangınlarında son durum..