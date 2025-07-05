Albaraka Türk, çevre dostu finansman ürünleriyle sürdürülebilirliği destekliyor

Albaraka Türk, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen yeni finansman ürünleriyle sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkıda bulunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik geliştirilen yeni finansman ürünleri, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımını kapsayan geniş bir yelpazede destek sunuyor.

Bireysel müşteriler için Gri Su Geri Kazanım Sistemleri, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), merkezi ısıtma ve yalıtım sistemleri, doğalgaz dönüşümü ve çevre dostu taşıt finansmanları gibi ürünler sunan banka, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kurumsal müşterilere yönelik olarak ise Çatı GES Kredileri, Yenilenebilir Enerji Kaynak Kredileri ve Yeşil Taşıt Finansmanı gibi seçenekler sunuluyor. Bu çözümlerle işletmelerin çevre odaklı yatırımlarına destek verilerek daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yalnızca ürün bazında değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun raporlamalarla da destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, bankacılık faaliyetlerini yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel etkileriyle birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik stratejilerini bu merkezde geliştirdiklerini belirten Emeç, "'Gelecek Bize Bağlı' vizyonu altında birleştirdiğimiz bu strateji doğrultusunda hem müşterilerimizi finansal açıdan destekleyecek hem de gezegenimizi koruyacak çözümler sunuyoruz. Albaraka Türk olarak, bu sorumlu bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir finansman alanında da öncü olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.