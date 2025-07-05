Arda Güler Alonso'nun sahada kendisinden ne beklediğini açıkladı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performası, Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte arttı. Güler, "Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da benden bunu istiyor." dedi.

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Arda Güler, Borussia Dortmund maçı öncesinde yaptığı açıklama Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıkladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Güler "Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım, hoca beni oynatıyor. Çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz. Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatmaya çalışıyor" dedi.



"OYUNU ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Güler, "Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da benden bunu istiyor. Şimdi defans yaparken falan da daha çok keyif alıyorum, o yüzden böyle devam etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.