Konya'da yanan tırda cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda erkek cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü tespit edildi. Tırda parmak izine rastlanan şahıs, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan tırda bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ulaşılan araç sahibi A.K, tırı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi. Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Şakir T., ilk ifadesinde, "Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk. Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde TIR'a ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım" dedi.

Zanlının işlemleri sürüyor.