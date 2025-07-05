Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert anket yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 3 belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası çok sert konuştu. Anketlerde birinci parti olduklarını söyleyen Erdoğan'a yanıt veren Özel, "Şimdi çıkmış, “Biz de anket yaptırıyoruz, AK Parti birinci parti" diyor, hodri meydan.. Madem birinci partisin gel, 2 Kasım Pazar kuralım sandıkları.. Hadi gel.. Allah’ın korkağı, hadi gel... " dedi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı.

Saat 10.30'da başlayan toplantı, tam 3,5 saat sürdü. MYK’den bugün yapılacak Amasya mitingini iptal etmeme kararı çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sona eren MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a seçim çağrısı yapan Özel, "Kasımpaşa delikanlısıysan 2 Kasım’da seçime bekliyorum" dedi. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"ALLAH'IN KORKAĞI HADİ GEL"

"Şimdi çıkmış, “Biz de anket yaptırıyoruz, AK Parti birinci parti" diyor, hodri meydan.. Madem birinci partisin gel, 2 Kasım Pazar kuralım sandıkları.. Hadi gel.. Allah’ın korkağı, hadi gel... Allah’ın korkağı. Sen birinci parti olsan parende ata ata seçime gidersin. Miting yapıyoruz arka arkaya... Yine yapacağız, yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye, patla çatla...

"YİYORSA SUSTUR"

Bir de 'Gel Ankara'da otur' diyor, orada oturacağıma ilk seçimde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım.. Bir yolu var beni susturmanın anam babam üzülmesin diye söylemiyorum, hadi o yolu dene de sustur hadi... Yiyorsa sustur! Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birileri darbeye yeltenirse bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Kimse kabadayılığa kalkışmasın, millet o sandığı getirecek.

2 Kasım'da sizi seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan, 2 Kasım’da seçime bekliyorum. Hapiste tuttuğun Ekrem Başkan'ın vesikalığını koyacağım yine seni yeneceğim. Kumpasla, MİT'e yargıya güvenerek orada kalamazsın."

ARABA İDDİASI

Özel, 3 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından topladığı CHP MYK'sının ardından yaptığı açıklamada, soruşturmanın dayanağı olan ifadeleri veren Aziz İhsan Aktaş'ın, aldığı ihale karşılığında AKP'li Isparta Belediye Başkanı'na makam arabası hediye ettiğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan, aynı adam bu arabayı senin belediye başkanına almış. Şu kadar namus, şu kadar şeref, şu kadar ahlâk varsa cevap ver... Bununla, bugün gözaltına alınan arkadaşların arasında dağlar kadar fark var. Burada kanıt belli, ispat belli, itiraf belli. Biz, ispatlanamayan bir Peugeot Partner'dan, elimizin değmediği seçim arabasından, 32 yaşında gencecik belediye başkanı içeride yatıyor; senin bu belediye başkanı AK Parti'nin 'ak'ı plakasıyla geziyor ya. Bu mu sizin 'ak'ınız, bu mu eşitlik?" dedi.

"SANDIĞI ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR"

"Bu iktidarın içindeki bir avuç insan, yanına 3 hakim, 3 savcı, 3 de gizli tanık alarak 19 Mart'ta bu millete savaş açmıştı. Bu savaş ilanı sadece bize değil, demokratik siyasete açılmıştır" ifadelerini kullanan Özel, "Artık bu ülkeyi milletin rızasıyla yönetmek istemedikleri çok açık. Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun provolarını yapıyorlar. Sandığın olmadığı otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar" şeklinde konuştu.