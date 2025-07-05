Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerini kullandı.

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Ödüllü gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gazeteci Şule Aydın, İstanbul'da gözaltına alınan Soykan'ın Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bildirdi.

Soykan bugün CHP'ye yönelik operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Savcılık Soykan'ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'dan gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltıya konu olan paylaşımların ''Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak,” ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor,” olduğu bildirildi.