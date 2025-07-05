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Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye

Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye

Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.

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2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor.

Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor. Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hâlâ avantajlı fiyatlar, Türkiye’yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.

Türkiye'nin sunduğu yalnızca deniz, kum ve güneş değil... Kültürel zenginlikleri, tarihi mirası, eşsiz doğası ve lezzet durakları ile ülkemiz, farklı deneyimler arayan gezginlerin de gözdesi olmayı sürdürüyor. Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye; dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihi kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Google arama verilerine göre Türkiye’nin ardından Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit), İtalya (Puglia, Sicilya, Sardunya), Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh), Malta (Valletta, Mdina, Gozo), Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve) ve Kıbrıs (Baf, Larnaka) gibi popüler destinasyonlar da gezginlerin radarında yer alıyor. Akdeniz’in bu cazip rotaları; güzel manzaralar, kültürel deneyimler ve gastronomi ile ön plana çıkarken, Türkiye özellikle fiyat avantajı, çeşitlilik ve erişilebilirlik konularında öne geçiyor.

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