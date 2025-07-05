Rüşvet skandalı kameralara yansıdı! Gizlice para saydılar

İstanbul Beylikdüzü'nden bazı şirketlerden rüşvet isteyen kamu görevlileri güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde masada evrakları inceleyen iki kişiden birinin cebin çıkardığı para destesi ve paraların sayıldığı anlar açıkça görüntülendi

Abone ol

İstanbul Beylikdüzü’nde aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu kamu görevlilerine yönelik yürütülen rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması derinleşiyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin rüşvet alışverişine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Soruşturmada şimdiye kadar 16 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek vergi mükelleflerinden rüşvet talep ettikleri, bu talepleri yerine getirmeyen kişilere ceza tehdidinde bulundukları tespit edildi.

RÜŞVET ANLARI KAMERADA

Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin rüşvet alışverişini açıkça ortaya koydu. Dosyaya giren görüntülerde, bir masada evrak inceleyen iki kişiden birinin cebinden çıkardığı para destesini diğerine verdiği anlar yer aldı. Bir başka kayıtta, aynı kişinin yanına gelen kişilere deste deste para verdiği görülürken, farklı bir tarihte kaydedilen görüntüde ise bir kişinin cebinden çıkardığı paraları gizlice saymaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin kamu kurumlarının adını kullanarak çok sayıda şirket yetkilisini tehdit ettiğini, şirketler hakkında olumsuz rapor hazırlanacağı yönünde baskı yaparak rüşvet talep ettiklerini ortaya çıkardı. Aracı kişiler vasıtasıyla irtibat kurulan bazı firmaların "şirketiniz kapanabilir" denilerek maddi olarak istismar edildiği belirlendi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da 17, Bursa’da ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 3 bin 500 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.