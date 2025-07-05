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Kılıçdaroğlu: Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar

Kılıçdaroğlu: Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde CHP’li belediye başkanları ve yöneticilerine yönelik soruşturmalara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'li Adana, Antalya, Adıyaman Belediyelerine yapılan operasyonlara ilişkin olarak, "Korkmayın. Dağılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın.Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar! Dayanışma duygularımla; halkçı, kamucu ve dürüst bütün belediye başkanlarımızın ve partili çalışanlarımızın yanındayım" dedi.

Belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır

CHP'li Adana ve Adıyaman Belediyelerine düzenlenen operasyondan kısa bir süre sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir. Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse; yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Adalet ve hakkaniyet ile yükselir;
baskı ve zulümle ise çürürsün.

Korkmayın.
Dağılmayın.
Umutsuzluğa kapılmayın.
Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar!

Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir.
Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır.

Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir.
Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse;
yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır.

Dayanışma duygularımla;
halkçı, kamucu ve dürüst bütün belediye başkanlarımızın ve partili çalışanlarımızın yanındayım.

Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın;
İzmir önceki dönem Belediye Başkanımızın, İzmir İl Başkanımızın ve tutuklu bulunan tüm diğer belediye başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine,
demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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