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Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi

Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi

Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi, gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından yabancı uyruklu şahıslar vasıtasıyla turistik kolaylıklar ya da kaçak yollarla ülkeye yabancı plakalı lüks segment araçların getirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, organizasyona dahil olan noter katipleri aracılığıyla söz konusu gümrük kaçağı araçları sahte evraklar ile KDV ve ÖTV'si ödenmiş göstererek, tescil ettirdikleri belirlendi.

Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi - Resim: 0

15 ilde ekiplerce 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, ⁠10 lüks araca el konuldu, 31 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan el konulan lüks araçlar, KOM Şube Müdürlüğü bahçesinde basına gösterildi.

Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi - Resim: 1

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