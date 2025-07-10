BIST 10.342
DOLAR 40,06
EURO 47,13
ALTIN 4.284,71
HABER /  GÜNCEL

MHP'li İzzet Ulvi Yönter: "Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter: "Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak"

Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir hafta geride kalmak üzere. Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi gününü işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak" demişti. MHP cephesinden de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak" dedi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım sona gelinirken AK Parti'den dün yapılan açıklama gözleri belirli bir tarihe çevirmişti. Sözcü Ömer Çelik cumartesi gününü işaret etmişti. MHP'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye’nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak.

Biz yeni yüzyılı terörsüz bir şekilde kucaklayacağız. Sürecin provoke edilmesinden uzun bir süre endişe ettik. Yüz yüze kuyruğuna geldik.

Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikâme edildiği bir döneme geçecek.

Biz Terörsüz Türkiye’yi amasız fakatsız destekliyoruz."

Ömer Çelik cumartesi gününü işaret etmişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Çelik, "Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.

İlgili Haberler
Yarın PKK silah bırakacak? Murat Karayılan ne olacak kimler Türkiye'ye dönecek MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Türkiye'nin geliştirdiği bir silah olabilirmiş Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı
Foto Galeri Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yarın PKK silah bırakacak? Murat Karayılan ne olacak kimler Türkiye'ye dönecek
Yarın PKK silah bırakacak? Murat Karayılan ne olacak kimler Türkiye'ye dönecek
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi
Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi
Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi
Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi
Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi
Özgür Özel gözaltılar sonrasında kalan belediye başkanları ile toplandı
Özgür Özel gözaltılar sonrasında kalan belediye başkanları ile toplandı
PEN Pinter ödülü Sudanlı Müslüman yazar Leila Aboulela'ya
PEN Pinter ödülü Sudanlı Müslüman yazar Leila Aboulela'ya
Allianz Türkiye müşteri deneyiminde en iyi 10 marka arasına girdi
Allianz Türkiye müşteri deneyiminde en iyi 10 marka arasına girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır
MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia bu bir...
Hayatını kaybeden şarkıcı Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay neden öldü?
Hayatını kaybeden şarkıcı Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay neden öldü?
Billal Erdoğan'dan TÜGVA kampında gençlere destek
Billal Erdoğan'dan TÜGVA kampında gençlere destek
Seyir halindeyken direksiyonda kertenkeleyi gören kadın sürücü şoka girdi
Seyir halindeyken direksiyonda kertenkeleyi gören kadın sürücü şoka girdi