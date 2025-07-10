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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı

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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı

Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babası, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı - Resim: 1

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulunan Galatasaray'da, transferin tıkandığı iddia edilmişti.

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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı - Resim: 2

SkySport İtalya'nın haberine göre; Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi için gerekli şartların oluşmadığı aktarılmıştı. 

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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı - Resim: 3

Inter'in sarı-kırmızılılara 30 milyon eurodan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin rafa kalktığı öne sürülmüştü. 

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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı - Resim: 4

İddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.

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