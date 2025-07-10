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FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi

FIFA'nın yayımladığı temmuz ayı dünya sıralamasına göre A Milli Futbol Takımı 27. sıradaki yerinde sabit kalırken Arjantin ise zirvedeki liderliğini sürdürdü.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

FIFA SIRALAMASINDA İLK 10'DA YER ALAN ÜLKELER

1- Arjantin (1885)

2- İspanya (1867)

3- Fransa (1862)

4- İngiltere (1813)

5- Brezilya (1777)

6- Portekiz (1770) +1

7- Hollanda (1758) -1

8- Belçika (1736)

9- Almanya (1716) +1

10- Hırvatistan (1707) +1

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