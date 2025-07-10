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Gazze'deki 5 kişilik aileden geriye engelli baba kaldı

Gazze'deki 5 kişilik aileden geriye engelli baba kaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıda engelli Mecdi Cadallah'ın, 3 çocuğu ve eşi hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Cadallah ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda engelli baba Cadallah'ın eşi Asya Cadallah, oğulları Yahya, Musa ve İbrahim yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Cadallah çiftinin çocuklarından en büyüğü Yahya 5, Musa 3, en küçük İbrahim ise henüz 1,5 yaşındaydı.

İsrail saldırıları altında Gazze'de dünyaya gözlerini açan İbrahim yine bir İsrail saldırısında yaşamını yitirdi. 5 kişilik Cadallah ailesinde geriye engelli baba Mecdi kaldı.

Hayatını kaybeden anne Cadallah ile çocukları Yahya, Musa ve İbrahim'in naaşları Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

"Bu çocuklar da dünyadaki diğer çocuklar gibi oyun oynamak isterdi"

Engelli baba Mecdi, Nasır Hastanesinde eşi ve çocuklarının cenazeleri başında gözyaşı döktü.

Gazze'deki 5 kişilik aileden geriye engelli baba kaldı - Resim: 0

Gözü yaşlı baba hastane bahçesinde çocuklarının naaşı başında yaptığı açıklamada, en büyük oğlu Yahya'nın 5, en küçüğü İbrahim'in ise İsrail saldırılarının başlamasından sonra doğduğunu dile getirerek, "Bunlar çocuk, küçükler. Bunların ne günahı vardı?" diye sordu.

Baba Cadallah, çocuklarının cansız bedenlerini göstererek, "Bu çocuklar da dünyadaki diğer çocuklar gibi oyun oynamak isterlerdi, gelecekleri olsun isterlerdi." ifadesini kullandı.

Anne Cadallah ve 3 çocuğu Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

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