Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Abone ol

2024/2025 sezonuna Galatasaray forması altında damga vuran Victor Osimhen, kalıcı transferi için sarı - kırmızılıların teklifini kabul ettikten sonra transfer dünyası bu haberle çalkalandı.

Önceki gün Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu özel bir uçakla İtalya'ya gittikten sonra Napoli ile bonservis görüşmeleri resmen başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Sarı-kırmızılılar ödemeyi taksitler halinde yapmak isterken bu kez de Napoli banka teminatı istedi. Galatasaray şimdi bu teminat konusunu çözmek için uğraşıyor. Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde bulunan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bugün sona eriyor.

Dursun Özbek: "Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak..."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuştu.

Özbek, Radyospor'a yaptığı açıklamada, “Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün yaptığı açıklamada Nijeryalı Osimhen'in transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.

Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır." demişti.