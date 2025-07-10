Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Victor Osimhen'den gece yarısı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Galatasaray transferde vitesi arttırmanın peşinde, yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girdi.
Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.
Nijeryalı golcü, Galatasaray'a transfer olmak için bekliyor.
Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddiasına göre, Napoli anlaşmayı bozup Osimhen'i Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyor. Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti.