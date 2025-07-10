Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.