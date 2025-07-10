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Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

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Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Victor Osimhen'den gece yarısı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 1

Galatasaray transferde vitesi arttırmanın peşinde, yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girdi.

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Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 2

Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.

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Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 3

Nijeryalı golcü, Galatasaray'a transfer olmak için bekliyor.

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Victor Osimhen'in gece yarısı yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 4

Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddiasına göre, Napoli anlaşmayı bozup Osimhen'i Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyor. Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti. 

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