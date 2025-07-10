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Anketlerde birinci kim AK Parti mi CHP' mi? AK Parti'den oy oranlarıyla yanıt geldi

Anketlerde birinci kim AK Parti mi CHP' mi? AK Parti'den oy oranlarıyla yanıt geldi

AK Parti ile CHP arasındaki anket kavgası büyüyor. Birincilik iddiasıyla ilgili son açıklama AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, "AK Parti'nin oy oranı 37-38 bandında ilerliyor, Cumhuriyet Halk Partisi 28-29'un altına geriliyor" dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, sık sık anketlerde CHP’nin önde olduğunu ifade edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 Kasım'da erken seçime çağırdı.

Özgür Özel, partisinin 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda olduğunu iddia etti.

Erdoğan, ise son grup toplantısında erken seçime kapıları kapattı ve anketlerde önde olduklarını söyleyen Özel’e yüklendi.

AK PARTİ'DEN ANKET YANITI

Tüm bunların yanında AK PARTİ’den de anket çıkışı geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e verdiği özel röportajda Erdoğan'ın Cumartesi günü yapacağı konuşmayla ilgili mesajlar verdi. İnan, "Genel Başkanımızın açıklamaları önemli olacak. Bu tarihi konuşmayı dinleyeceğiz. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere Cumartesi günü yapacağı konuşmayı tarihi bir gün olarak ilan ediyoruz. Türk siyaset tarihinde kayda geçecek konuşma olacak." dedi.

Kadir İnan, AK Parti'nin son oy oranını da açıkladı. Eyyüp Kadir İnan AK Parti'nin şu an birinci parti olduğunun mesajını vererek, "AK Parti'nin oy oranı 37-38 bandında ilerliyor, Cumhuriyet Halk Partisi 28-29'un altına geriliyor" dedi.

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