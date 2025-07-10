Marmaris'te otomobil istinat duvarını aşıp bahçeye uçtu! Ölü ve yaralılar var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evin istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Abone ol
E.Ü'nün kullandığı 26 AKA 740 plakalı otomobil, Turunç Mahallesi'nde kontrolden çıkıp istinat duvarını aşarak evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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