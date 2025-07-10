BIST 10.336
DOLAR 40,07
EURO 46,90
ALTIN 4.270,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmaris'te otomobil istinat duvarını aşıp bahçeye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te otomobil istinat duvarını aşıp bahçeye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evin istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

E.Ü'nün kullandığı 26 AKA 740 plakalı otomobil, Turunç Mahallesi'nde kontrolden çıkıp istinat duvarını aşarak evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Marmaris'te otomobil istinat duvarını aşıp bahçeye uçtu! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı
Foto Galeri Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı! Kafalar karıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un kızından mahkeme sonrası isyan! "Çocuklarımızın rızkını hiç ettiler"
Ferdi Tayfur'un kızından mahkeme sonrası isyan! "Çocuklarımızın rızkını hiç ettiler"
Flash Haber TV artık yeni frekansında ve tüm platformlarda!
Flash Haber TV artık yeni frekansında ve tüm platformlarda!
Rekabet Kurulu, Google'a 355,1 milyon lira ceza kesti
Rekabet Kurulu, Google'a 355,1 milyon lira ceza kesti
KKM hacmi 535 milyar TL'ye düştü
KKM hacmi 535 milyar TL'ye düştü
Hamas, ateşkes için 10 İsrailli esiri serbest bırakıyor
Hamas, ateşkes için 10 İsrailli esiri serbest bırakıyor
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
Ümit Özdağ'dan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu bazı isimlere ziyaret
Ümit Özdağ'dan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu bazı isimlere ziyaret
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan YPG'ye soğuk duş
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan YPG'ye soğuk duş
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni! Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni! Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin duyurdu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin duyurdu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması
Mehmet Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü yıllık büyüme bekliyoruz
Mehmet Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü yıllık büyüme bekliyoruz