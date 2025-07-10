KKM hacmi 535 milyar TL'ye düştü

KKM bakiyesi geçen hafta 9,2 milyar lira azalarak 534,6 milyar liraya düştü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 Temmuz 2025 itibarıyla bankacılık sektörüne ilişkin haftalık mali verileri yayımladı. Verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında dikkat çeken bir düşüş yaşanırken, tüketici kredileri, bireysel kredi kartı borçları ve taksitli ticari kredilerde yükseliş kaydedildi. Sektörün toplam kredi hacmi artarken, mevduatlarda ise büyük çaplı bir azalma görüldü.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), 4 Temmuz haftasında 9 milyar 211 milyon lira azalarak 534 milyar 616 milyon liraya geriledi. Bu düşüşle birlikte KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 2,37’ye kadar indi.

KKM’deki bu gerileme, sistemin cazibesinin azaldığına ve bireylerin farklı yatırım enstrümanlarına yönelme eğilimine işaret ediyor. Özellikle döviz kurlarında stabil seyir ve getiri farklılıkları, KKM ürünlerine olan ilgiyi azaltmış görünüyor.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 4 Temmuz haftasında 124 milyar 946 milyon lira artışla 19 trilyon 575 milyar 99 milyon liraya yükseldi. Önceki hafta kredi hacmi 19 trilyon 450 milyar 153 milyon lira düzeyindeydi. Artışta özellikle bireysel ve ticari kredi kanallarındaki genişleme etkili oldu.

Tüketici kredilerinde yaşanan artış dikkat çekti. 4 Temmuz haftasında tüketici kredileri toplamda 12 milyar 3 milyon lira artarak 2 trilyon 381 milyar 289 milyon liraya ulaştı.

Bu toplam içinde:

Konut kredileri: 585 milyar 768 milyon TL

Taşıt kredileri: 58 milyar 883 milyon TL

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 736 milyar 638 milyon TL

Taksitli ticari krediler de bu dönemde önemli bir artış kaydetti. Bir haftalık süreçte 31 milyar 807 milyon lira artışla toplam hacim 2 trilyon 859 milyar 864 milyon liraya yükseldi

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 1 oranında artarak 2 trilyon 241 milyar 642 milyon lira oldu. Bu borcun:

748 milyar 301 milyon lirası taksitli,

1 trilyon 493 milyar 341 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

MEVDUATLARDA SERT DÜŞÜŞ: 563 MİLYAR LİRA GİTTİ

Bankacılık sisteminin toplam mevduat hacmi, 4 Temmuz itibarıyla 563 milyar 325 milyon lira azalarak 22 trilyon 568 milyar 746 milyon liraya geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ, KARŞILIK ORANI KORUNDU

Sektördeki takipteki alacaklar bir haftada 6 milyar 808 milyon lira artarak 431 milyar 769 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 315 milyar 131 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi.