BIST 10.325
DOLAR 40,07
EURO 47,03
ALTIN 4.277,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rekabet Kurulu, Google'a 355,1 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, Google'a 355,1 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, Google'ın "işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülüklere aykırı olması nedeniyle şirkete 355,1 milyon lira ceza verdi.

Abone ol

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, rekabet hukuku çerçevesinde teşebbüslere getirilen yükümlülükler ya da teşebbüslerce verilen taahhütlerin piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüketici refahının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu yükümlülüklere uymayan teşebbüslerin idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekilen açıklamada, Google'a verilen idari para cezasının da bu durumun somut bir örneği olduğu bildirildi.

Açıklamada, Google'ın '"işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda Kurul tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, "Google'a yükümlülükleri yerine getirmediği için 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için 10 binde 5'i oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 672 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

2021'de verilen kararda, Google'ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığının tespit edildiğinin ve firmaya yaklaşık 296 milyon lira para cezası verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, ayrıca, şirketten rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni tasarım sunmasının istendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, rekabetçi endişeleri gidermek üzere Google'ın öneri sunduğu uyum sürecinin devam ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"'İşletme reklamları' adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak, tasarımın uygulamada kaldığı süre için Google'a günlük idari para cezası verildi."

ÖNCEKİ HABERLER
KKM hacmi 535 milyar TL'ye düştü
KKM hacmi 535 milyar TL'ye düştü
Hamas, ateşkes için 10 İsrailli esiri serbest bırakıyor
Hamas, ateşkes için 10 İsrailli esiri serbest bırakıyor
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
Ümit Özdağ'dan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu bazı isimlere ziyaret
Ümit Özdağ'dan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu bazı isimlere ziyaret
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan YPG'ye soğuk duş
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan YPG'ye soğuk duş
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni! Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni! Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin duyurdu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin duyurdu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması
Mehmet Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü yıllık büyüme bekliyoruz
Mehmet Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü yıllık büyüme bekliyoruz
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB net rakamı duyurdu
Anketlerde birinci kim AK Parti mi CHP' mi? AK Parti'den oy oranlarıyla yanıt geldi
Anketlerde birinci kim AK Parti mi CHP' mi? AK Parti'den oy oranlarıyla yanıt geldi
852 rakımda ne oldu? MSB'den 12 şehit hakkındaki iddialara yanıt
852 rakımda ne oldu? MSB'den 12 şehit hakkındaki iddialara yanıt